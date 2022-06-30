Жінка просила доньку берегти сили та не кричати, доки завали не почнуть розбирати рятувальники.

26 червня окупанти вдарили по Києву ракетами. Рашисти поцілили у багатоквартирний будинок, під завалами опинилася ціла родина. Жінка та її донька вижили, а батько дитини загинув. Семирічна дівчинка та її матір вже разом, вони лікуються в "Охматдиті".

Як жінка та її донька вижили та що їх врятувало від загибелі, йдеться у новому сюжеті ТСН.

Семирічна дівчинка та її мама, які постраждали під час ракетного обстрілу в Києві, вже разом. Спочатку їх госпіталізували до різних лікарень, проте нині матір дитини також перевели до "Охматдиту".

Трагедію, яка сталася вранці у неділю, жінка детально пам'ятає. Її родина прокинулася від вибухів. У квартирі повилітали вікна, батьки та дівчинка побігли, проте чоловік не встиг сховатися. Він хотів випустити собаку. Саме у цей момент знову прогримів вибух.

Жінка пригадує, що у той момент їй здалося, ніби вона пролетіла декілька поверхів. Її привалило плитою. Коли жінка почала непритомніти, вона почула наляканий голос своєї доньки. Саме тоді вона зрозуміла, що "відключатися" не варто.

Семирічна дівчинка кричала, вона намагалася кликати на допомогу. Проте жінка зуміла її заспокоїти. Матір пояснила дитині, що кричати варто лише тоді, коли їх прийдуть рятувати. Дівчинка зберегла сили та дійсно зуміла покликати на допомогу, коли почула, що рятувальники вже поруч.

Спочатку вдалося дістати дитину. Згодом з-під завалів врятували матір. Нажаль, батько дитини загинув. Жінка пригадує, що її коханого усі називали "душею", бо він був дуже добрим та життєрадісним.

Нині матір та доньку лікують. Психологи надають їм допомогу. Пережити такі події важко, проте спеціалісти кажуть, що жінка та її дитина можуть впоратися з горем.

Ракетний удар по Києву: РФ поцілила у будинок

Як повідомляв УНІАН, вранці 26 під ворожий обстріл потрапив Шевченківський район столиці. З-під завалів обстріляної дев'ятиповерхівки врятували 7-річну дівчинку.

Також врятували її матір - 38-річну громадянку РФ, її затиснуло бетонною плитою. Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих.

Ще одна з ракет, випущених військами РФ по Києву, потрапила в дитячий сад в Шевченківському районі.

За словами керівника прес-служби Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, удар по Києву здійснювався Росією з району Каспійського моря ракетами Х-101. Це найточніша і найдорожча ракета, яка є на озброєнні РФ.