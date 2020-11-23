19 листопада в музеї та вдома у його директора Ігоря Пошивайла поліція проводила обшуки.

У Національному музеї Революції гідності заявляють, що сьогодні до них прийшли з новою перевіркою – «експертизою будівництва музею».

Про це повідомляє прес-служба музею на своїй сторінці у Facebook.

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«А в нас нова перевірка. Кажуть, «експертиза будівництва музею»! Не меморіалу, якого стосується слідство, а музею, навіть проектування якого не розпочиналося. Можемо підказати слідчим, де предмет їхнього інтересу, але не будемо заважати демонструвати свою «професійність», - йдеться у дописі.

Обшук у музеї Революції гідності: що відомо

19 листопада зранку в Національному музеї Революції гідності заявили про обшуки. Також про обшуки у себе вдома повідомив його директор Ігор Пошивайло.

У поліції зазначили, що обшуки в музеї проводились в рамках розслідування кримінального провадження щодо зловживання службовим становищем. За даними слідства, наприкінці 2018 року музеєм на рахунок генпідрядника було перераховано авансовий платіж у розмірі понад 111 млн грн на виконання будівельних робіт, які не виконуються.

За даними поліції, згідно з актом ревізії, на казначейському рахунку підрядника залишок коштів по об’єкту на березень становив 9 млн 878 тис. 517 грн.

Правоохоронці заявили, що також виявлено фінансові порушення в музеї, що призвело до збитків на суму майже 4 млн грн.

У Музеї Майдану заявили, що жодної копійки з коштів, виділених на будівництво меморіального комплексу Героїв Небесної сотні, не вкрадено, закуплені деякі матеріали, але підрядник не може розпочати роботи через арешт земельної ділянки.

Довідка УНІАН. Відкриття Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні було заплановане на лютий 2019 року. Будівельні роботи не розпочалися через позицію Генпрокуратури, оскільки 2018 року начальник управління спецрозслідувань ГПУ заявив, що в рамках розслідування справ Майдану на території будівництва необхідно провести додаткові слідчі експерименти щодо розстрілу мітингувальників. Влітку 2018 року за поданням Генпрокуратури на відведену під будівництво меморіалу ділянку був накладений арешт. Другою чергою планується спорудження будівлі Музею Майдану.

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Автор: Тетяна Поляковська