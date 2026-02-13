В Україні тестують оновлену відстрочку в 'Резерв+' для багатодітних батьків: що зміниться

Такі батьки не мають бути боржниками зі сплати аліментів.

Невдовзі багатодітні батьки зможуть оформити відстрочку через застосунок "Резерв+" незалежно від сімейного стану. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

При цьому там зазначають, що раніше багатодітні батьки могли оформити відстрочку онлайн лише якщо мали трьох чи більше дітей в одному шлюбі.

"Тепер під час перевірки будуть враховуватись всі діти до 18 років - незалежно від того, народжені вони в чинному шлюбі чи ні. Окремо система автоматично перевірятиме, чи є борги по аліментах у Єдиному реєстрі боржників", - наголошують в міністерстві.

Зазначається, що Міноборони розпочинає бета-тестування цієї функції. До тестування запрошуються багатодітні батьки, які ще не мають оформленої відстрочки та:

мають трьох або більше дітей до 18 років - враховуються всі діти, незалежно від сімейного стану;

не є боржниками зі сплати аліментів – тобто не мають заборгованості або борг не перевищує суму платежів за три місяці;

дані батька (ПІБ, дата народження, податковий номер) правильно внесені до державних реєстрів;

діти мають бути народжені в Україні.

В Міноборони підкреслили, що на першому етапі послуга буде доступна лише для користувачів зі списку бета-тестувальників. Після завершення тестування функція стане доступною в "Резерв+" для всіх багатодітних батьків.

"Якщо дані в реєстрах неактуальні або є заборгованість по аліментах понад суму тримісячних платежів, відстрочку не буде надано. Спершу потрібно оновити інформацію в реєстрах та погасити заборгованість", - наголошується в повідомленні.

Відстрочка для багатодітних батьків - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наявність у чоловіка трьох і більше неповнолітніх дітей є однією з підстав для відстрочки від мобілізації. Проте скористатися цим правом можуть не всі багатодітні батьки.

Як пояснили в групі комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП у Facebook, право на відстрочку дійсно мають чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

В законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" сказано, що це не стосується тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

До того ж, права на відстрочку немає в багатодітних батьків, які не проживають разом зі своїми дітьми і не виплачують аліментів узагалі.

Якщо чоловік виховує прийомну дитину, але її рідний батько виплачує аліменти, то такий чоловік теж не матиме права на відстрочку від мобілізації - у такому випадку за законом дитина на утриманні саме в рідного батька.

