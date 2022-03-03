Багато кримінальних елементів пішли в територіальну оборону, щоб воювати з окупантами.

Рівень злочинності знизився в Україні під час війни майже до нуля.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час телемарафону.

Він зазначив, що багато кримінальних елементів пішли в територіальну оборону, щоб воювати з окупантами. За його словами, росіяни намагалися спровокувати бунти в тюрмах, але їм цього не вдалося.

"Замість бунтів повна єдність наших українців, які знаходяться в пенітенціарній системі. І навіть наші особи, які сидять по тюрмах, вони зараз воюють з Росією в інформаційному просторі. Наші засуджені телефонують у РФ своїм колегам і переконують їх, що в Україні війна, і що її треба зупинити", сказав він.

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