На Ставці основна увага приділялася боям за Авдіївку і Бахмут, за Луганщину.

Апарат Ради національної безпеки й оборони разом з урядом готують новий потужний санкційний список осіб, які працюють на агресію.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні, розповідаючи про сьогоднішнє засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Апарат РНБО разом з урядом, разом із міністерствами готує новий потужний санкційний список осіб, які працюють на агресію, – вони будуть заблоковані", - підкреслив Зеленський.

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Він зазначив, що основна увага на Ставці приділялася боям за Авдіївку і Бахмут, за Луганщину, за "кожен із тих напрямків, де ворог намагається зламати оборону всієї України".

Також він розповів, що окремо йшлося про підготовку нових бригад, постачання боєприпасів і зброї у війська.

Санкції проти РФ - останні новини

7 квітня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, в 11-му санкційному пакеті ЄС готується "багато неприємностей" для Росії.

Він привітав пропозицію Польщі та країн Балтії включити в 11 санкційний пакет ЄС обмеження щодо атомної енергетики РФ, бо "це саме те, що потрібно".

Єрмак зазначив, що міжнародна санкційна група Макфола-Єрмака зараз завершує підготовку "Плану дій щодо посилення санкцій проти Російської Федерації 2.0". При цьому додав, що для росіян готують "багато неприємностей".