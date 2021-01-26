Нехтування протиепідемічними правилами може знову призвести до заборони відвідування шкіл.

Головний санлікар країни Віктор Ляшко перерахував умови, за яких школи знову закриють на тлі пандемії коронавірусу.

Про це він повідомив у Facebook.

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Він нагадав, що після завершення локдауну навчання було дозволено лише для дошкільних і спеціальних закладів освіти.

«Розумію, що всі дещо розслабилися та зраділи відновленню навчання, але закликаю не нехтувати дотриманням протиепідемічних норм. Нагадайте дітям про важливість частого миття рук, носіння маски у громадських місцях та дотримання фізичного дистанціювання за межами класу», – наголосив Ляшко.

Він пояснив, що нехтування протиепідемічними правилами може знову призвести до заборони відвідування шкіл. Йдеться, зокрема, про:

якщо на самоізоляції перебуватиме понад половина учнів або персоналу, навчальний заклад може бути зачинено для відвідування;

перевищення епідемічного порогу на грип та грипоподібні захворювання.

МОЗ у лютому чекає на зростання кількості хворих на грип. І у випадку перевищення епідпорогу в окремих регіонах (досягнення і перевищення рівня 483 хворих на 100 тисяч населення) відвідування шкіл може потрапити під обмежувальні протиепідемічні заходи.

Станом на сьогодні, пише Ляшко, показник захворюваності на ГРВІ становить 331,5 на 100 тисяч населення, що на 31,45% менше епідемічного порогу, розрахованого для України.

Карантин в Україні: навчання у школах

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня включно. У цей період забороняється робота кафе, ресторанів, барів (крім доставки та замовлень з собою).

Також не працювали кінотеатри, фітнес-клуби, спортивні зали, басейни, театри.

Заборонялось відвідування закладів освіти, торгівля непродовольчими товарами, проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів. Водночас працює громадський транспорт.

13 січня міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з пропозицією під час посиленого карантину дозволити навчання в молодшій школі.

Також голова Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан виступив за те, щоб дітям до 10 років дозволили відвідувати навчальні заклади в умовах жорсткого карантину.

15 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що учнів молодшої школи не будуть повертати до звичайного навчання під час локдауну.

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Автор: УНІАН