Зокрема, 6-7% українців, які перейшли на українську мову, нині повернулися до російської.

Нині в Україні починає поступово змінюватися ситуація у мовній сфері. Серед громадян спостерігається певний відкат від "самоукраїнізації". Про це в інтерв'ю для "Радіо Свобода" повідомила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

Як відзначила уповноважена, у 2022–2023 роках, на тлі російського вторгнення, рівень "самоукраїнізації" був піковим. Це підтверджувалося проведеними соціологічними опитуваннями. Але ситуація змінилася і нині "бачимо, як відбувається поступовий відкат".

"Людина не може бути постійно у такій напрузі й контролювати себе, свою поведінку. І, відповідно, цей відкат я пов'язую ще й з тим, що звичка. Люди, десь 6–7% тих, які навернулися у державну мову, з часом вони повернулися у свою таку комфортну мовну бульбашку", – наголосила Івановська.

Дослідження мовних звичок українців відбувалося, зокрема, на платформі Viber.

"Там теж фіксують, що рерусифікація цьогоріч відбулася на рівні 6%. Тобто ті люди, які перейшли на українську поступово – на роботі, скажімо, вдома (тобто і в публічному, і в приватному), повертаються до своєї першої мови. Тобто перша мова – це та мова, якою виховувалися вони батьками", - зазначила мовна омбудсменка.

Івановська наголосила, що Росія тривалий час зросійщувала українство. Водночас, на її думку, планомірна державна політика українізації не зреалізується ні за 5, ні за 10 років.

"Певним і кардинальним чином, і не киваючи лише на оцей от момент самоукраїнізації, який виникає як реакція, як самозахист, як самозбереження на агресію, а, скажімо, планомірна державна політика, вона не буде і не зреалізується ні за 5 років, ні за 10. Це тривалий процес. Тому що тут важливо робити все послідовно, робити все мудро, не з наскоку, не з примусу – це важливий такий момент, але з динамікою, з такими мотиваціями, які б виходили на аргументи, на обґрунтування і на прагматику", – переконана уповноважена.

За словами Івановської, українцям потрібно запускати "внутрішнього мотиватора".

"Це має робити кожен із нас, і тим більше ті люди, які відповідальні за своїх дітей. І постійно, так би мовити, мотивувати себе: "Я – українець, це моя мова, це мій захист, це моя зброя", – вважає Івановська.

Українська мова в Україні і світі

Як повідомляв УНІАН, загалом на планеті, за різними оцінками, українською мовою розмовляють від 40 до 45 млн. осіб. І після початку російського вторгнення в Україну 2022 року кількість тих, хто активно користується українською, значно зросла.

У березні 2022 року, одразу після початку повномасштабної війни Росії проти України, під час проведення соціологічних опитувань абсолютна більшість українців висловлювали підтримку українській як єдиній державній мові України.

Нещодавно заступниця міністра освіти та науки Анастасія Коновалова відзначала, що щороку молодь в Україні демонструє кращі результати у володінні українською мовою, але кількість тих, хто користується нею в побуті, стає меншою.

