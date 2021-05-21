За словами Людмили Денісової, окупанти звинуватили його у "зборі та передачі Україні інформації, що становить державну таємницю Росії".

"Суд" у Криму засудив українського політичного в'язня Івана Яцкіна до 11 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні вчергове підконтрольний російській окупаційній владі так званий "Верховний суд Криму" оголосив незаконний вирок громадянину України Івану Яцкіну за сфабрикованою кримінальною справою за нібито "збір та передачу Україні інформації, що становить державну таємницю Росії", - йдеться в повідомленні.

За словами Денісової, Яцкіна засудили до 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму та після закінчення строку покарання призначили один рік обмеження волі адміністративного нагляду.

"Цей незаконний вирок так званого суду є демонстрацією системних політичних репресій окупаційної влади стосовно наших громадян, які вільно висловлюють проукраїнську позицію на території тимчасово окупованого Криму", - наголосила омбудсмен.

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Вона закликала міжнародну спільноту відреагувати на незаконний вирок та посилити тиск на РФ задля захисту прав громадян, які залишилися проживати на території тимчасово окупованого Криму та звільнення усіх незаконно утримуваних країною-агресором громадян України.

Справа політв'язня Яцкіна: що відомо

Іван Яцкін був захоплений російськими спецслужбами у середині жовтня 2019 року в окупованому Криму, і того ж дня його вивезли до Москви, де помістили в ізолятор ФСБ РФ "Лефортово".

Про те, що стосовно Яцкіна порушено справу і його затримано, нікому не було відомо, оскільки ФСБ здійснювала спецоперацію з його затримання в режимі суворої секретності. Тільки наприкінці грудня російські ЗМІ повідомили, що він заарештований. Увесь цей час кримчанин перебував без будь-якої допомоги і підтримки в "одиночці" у "Лефортово".

Українця звинувачують у державній зраді у формі шпигунства, йому загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі. За версією слідчих ФСБ, Яцкін збирав у Криму і передавав владі України відомості, що становлять державну таємницю РФ. У СБУ заперечують співпрацю з Яцкіним.

9 грудня 2020 року російське слідство висунуло Яцкіну звинувачення в остаточній редакції.

16 березня 2021 року слідче управління ФСБ Росії завершило попереднє розслідування у справі.

Пізніше Яцкіна етапували з Московського "Лефортово" до СІЗО окупованого Сімферополя для розгляду справи по суті підконтрольним Кремлю "судом".

20 квітня підконтрольний Кремлю "Верховний суд" Криму почав розгляд справи Яцкіна по суті.

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Автор: Антоніна Доломанжи