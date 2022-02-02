19-річний Денис Намесник прийшов до тями.

Один з постраждалих у кривавій бійні в Дніпрі, яку влаштував солдат-строковик Артемій Рябчук, прийшов до тями. Він розповів, що пам'ятає про той день.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Дніпро зараз".

Під час стрілянини 19-річний Денис Намесник отримав наскрізне поранення в область сідничного м'яза. Він знаходиться у свідомості та вже розповів про те, що йому вдалося згадати про події того дня. За словами Намесника, того вечора він прокинувся від стрілянини.

Солдат повернувся з поста і відправився спати. Вже коли він заснув, почалася стрілянина. Намесник отримав поранення, хоча щиро не розуміє, що змусило Рябчука взяти в руки зброю і почати стріляти у товаришів по службі.

Читайте такожМати "дніпровського стрільця" не хоче повертатися з Росії-ЗМІСолдат також розповів, що він не спілкувався з "дніпровським стрільцем", хоча вони й служили разом. Причин трагедії Намесник не знає.

Розстріл солдатів на "Південмаші" в Дніпрі - що відомо

Вранці 27 січня в Дніпрі, на території "Південмашу", 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка - працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник. У той же день він був затриманий правоохоронцями.

Рябчуку повідомили про підозру за ст.115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцям зброї та бойових припасів) КК.

Читайте такожРозстріл у Дніпрі: лікарі розповіли про стан постраждалих через чотири дні (відео)Йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів без права на внесення застави. Мотиви скоєного злочину поки невідомі. Слідство розглядає кілька версій, зокрема, нестатутні стосунки.

Також розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості керівництва Нацгвардії.

Вас також можуть зацікавити новини: