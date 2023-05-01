Річницю деокупації відсвяткували толокою.

Минув рік після того, як село Руська Лозова на Харківщині, де до повномасштабного вторгнення РФ мешкали 5 тисяч людей, було звільнено від ворожих загарбників.

Сьогодні його населення є в 10 разів меншим, але це не стає перепоною для його відбудови, йдеться в сюжеті ТСН.

Річницю звільнення від російських окупантів мешканці напівзруйнованого села, яке росіяни використовували як плацдарм для обстрілів Харкова, відсвяткували толокою. Вони прибирали вулиці, закопувати вирви від ворожих прильотів, вигрібали сміття та сухостій довкола залишених та потрощених хат. З граблями та лопатами вийшло усе село.

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Місцевим досі боляче згадувати про жахи окупації – допити, викрадення та арешти, постійні обстріли, які ворог не припиняв і тоді, коли вже взяв село під свій контроль.

"Стають, стріляють. Спочатку по Харькову, потом розвертаються і по нам і по Проходам. А потім приїздять сюда і говорят, бачите, по вам ваші стріляють", - пригадує місцевий мешканець Євген.

Сьогодні в Руській Лозовій, до якої після звільнення все ж почали повертатися люди, чекають, коли з евакуації приїде хоча б половина населення. Тоді збираються ініціювати на місцевих зборах перейменування села – назву "Руська" залишати не хочуть.

Історія звільнення Руської Лозової

Село Руська Лозова, найбільше село в передмісті Харкова, розташоване на автошляху до російського Бєлгорода, перебувало під ворожим контролем з перших тижнів повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Спершу російські окупанти завдавали по селу нищівних ударів, потім, захопивши його, перетворили на плацдарм для обстрілів обласного центру.

Звільнити стратегічно важливий для ворога населений пункт змогли наприкінці квітня 2022 року. Операцію проводив спецпідрозділ ГУР МО "Кракен". Участь у штурмі брав і очільник ГУРу Кирило Буданов.

Керівник штабу "Кракен" Костянтин Немічев розповів, як розпочиналося звільнення села.

"22-го квітня ми зробили відволікаючий маневр. Тобто по дорозі ми запустили машини для того, щоб росія подумала, російські солдати подумали, що ми будемо штурмувати саме з того флангу і вони туди стянули всі засоби. Ми ж зробили, так кажучи, зайшли в тил", - пригадує він.

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