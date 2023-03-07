Буданов допомагав спецпідрозділу штурмувати один зі стратегічно важливих для росіян населених пунктів.

Керівник військової розвідки Кирило Буданов брав особисту участь у штурмі і звільненні села Руська Лозова під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області у 2022 року.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповіли бійці спецпідрозділу "Кракен". За словами військових, в той день одному з їхніх побратимів вдалося успішно знешкодити понад 30 мін.

"Там лежав міні-шлагбаум, який розтягнув ворог. Там було 35 мін. І один із наших бійців наважився і вручну зняв усі 35 мін. Хоча всі розуміли, що це може бути останнє… Він розкрив дорогу - і вже вранці ми заходили до "Скіфа", - поділився один з військових.

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Він зауважив, що у цьому також брав участь і Буданов: "На це завдання приїжджав Кирило Олексійович Буданов. Ходив на штурм… Так. Зараз про це можна говорити".

Контрнаступ ЗСУ – події на Харківщині

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині став для ворога справжньою несподіванкою, оскільки РФ чекала від українських захисників таких дій на південному напрямку.

У перші тижні захисники звільнили найбільші міста на окупованій частині – Ізюм, Куп’янськ і Вовчанськ, що слугували "хабом" для перекидання росіян вглиб області.

Через стрімке просування українських сил окупанти покидали свою техніку і склади боєприпасів, а колаборантів, що співпрацювали з ворогом залишили напризволяще.

Стратегічно важливий населений пункт Руська Лозова, що знаходиться на автотрасі Харків-Бєлгород, було деокуповано українськими військами у квітні 2022 року. Саме з території цього села загарбники били по Харкову.

Станом на жовтень 2022 року ЗСУ звільнили 93 населених пункти та взяли під контроль понад 2 тисячі 400 квадратних кілометрів Слобожанщини.

Наразі окупанти посилили зусилля з захоплення території на Куп’янському напрямку, проте всі атаки успішно відбиваються оборонцями.

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