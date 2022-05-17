У населеному пункті багато зруйнованих будинків та відсутня електрика.

Літні та сміливі жінки залишаються під обстрілами в селі Кам'янське Запорізької області. Попри загрозу для життя вони займаються городами та годують тварин, що залишилися в населеному пункті

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Всього в селі залишилося три десятки людей. Жінки ледь ходять, використовують палиці, але при цьому садять городи, ремонтують вікна після обстрілів і збирають яйця від курей, щоб нагодувати солдатів

За словами однієї з місцевих мешканок, її двічі ледь не вбило снарядом, але жінка не сумує, а щоб відволіктися – займалася городом.

В селі багато зруйнованих будинків. Одна з причин, чому сюди не повертаються люди, - відсутність електрики. Крім того, пенсію сюди не привозять, бо йдуть бої. Їжу готують на польовій кухні.

Крім того, в населеному пункті залишилося багато кинутих тварин і свійської птиці, їх намагаються підгодовувати жителі, що залишилися.

Як раніше повідомляв УНІАН, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у Запоріжжі пропустили колону автомобілів з маріупольцями, які чекали в'їзду більше трьох днів.

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