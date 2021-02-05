Заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко прогнозує, що YouTube-канали будуть закриті, адже подібна практика у великих інтернет-майданчиків вже є.

Україна звернулася до компаній Google і YouTube з проханням закрити YouTube-канали телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, які потрапили під санкції Ради національної безпеки і оборони.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко.

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Він прогнозує, що YouTube-канали будуть закриті, адже подібна практика у великих інтернет-майданчиків вже є.

"У більшості випадків великі компанії позитивно реагують на запити, коли держава апелює питаннями національної безпеки. І позитивно розглядають ці звернення, тому ми віримо, що наше звернення також буде розглянуто позитивно", - сказав заступник міністра культури та інформполітики.

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2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого. Водночас телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила про підтверджене фінансування телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна", на які були накладені санкції згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони, з боку Російської Федерації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що рішення запровадити санкції проти цих телеканалів не стосується питання свободи слова, а спрямоване на боротьбу з інформаційним тероризмом проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення РНБО про санкції проти телеканалів "NewsOne", "ZIK" та "112 Україна" є юридично вмотивованим та було ухвалене відразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для нього. За словами глави держави, всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь.

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Автор: Денис Прядко