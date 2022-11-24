Серед арештованого - майже 100 старовинних прикрас із золота та понад 400 монет, частина з яких датована ІІІ ст. до н.е.

Арештовано колекційні автівки та скіфське золото, яке належить підозрюваним в колабораціонізмі посадовцям компанії "Мотор Січ".

Як повідомляє СБУ, в рамках розслідування у кримінальному провадженні стосовно президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства оперативними заходами встановлено і вилучено культурні цінності та колекційні автівки, які їм належать.

Згідно з повідомленням, серед вилученого 7 елітних автомобілів, які перебували у володінні президента акціонерного товариства, 4 з них є раритетними, катер, зброя, майже 100 старовинних прикрас із золота, частина яких датується 450-550 рр н.е., які носило населення Криму і півдня України. Це рідкісні ювелірні прикраси, що відносяться до унікальних матеріальних та духовних пам’яток давнини. Також вилучено понад 400 монет, частина з яких датована ІІІ ст. до н.е.

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За клопотанням прокурорів на вилучене майно судом накладено арешт.

Справа проти Богуслаєва - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня СБУ повідомила про затримання президента компанії "Мотор Січ", екс-народного депутата В'ячеслава Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

24 жовтня СБУ оприлюднила аудіозаписи телефонних розмов Богуслаєва, які підтверджують його співробітництво з ворогом. Відповідно до матеріалів слідчих, навіть після початку повномасштабної війни проти України він продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. Тим самим він фактично підтримував ворога та допомагав йому обстрілювати українські міста і села.

Того ж дня суд обрав Богуслаєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Протягом наступних 60 днів, поки слідчі СБУ здійснюватимуть досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятора.