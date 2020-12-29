Він підозрюється у створенні терористичної організації та діях, спрямованих на повалення конституційного ладу.

Служба безпеки України оголосила заочну підозру колишньому народному депутату від «Партії регіонів».

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Читайте такожМикитасю повідомили про підозру у замовленні викрадення юриста – Нацполіція

Оперативники та слідчі встановили, що екс-депутат з початку російської агресії підтримував анексію Криму та окупаційні дії Росії на Донбасі. У січні 2015 року він виїхав до Російської Федерації, де перебуває до цього часу.

Співробітники спецслужби з’ясували, що спільник терористів продовжує брати активну участь в інформаційній війні проти України та просуває російські інтереси на півдні, зокрема на Херсонщині. Він також періодично відвідує тимчасово окуповані райони Донбасу та АР Крим.

Дії зловмисника кваліфікували за ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1 Кримінального кодексу України.

Слідчі СБУ продовжують досудове розслідування. Тривають слідчі (розшукові) дії, спрямовані на затримання підозрюваного та притягнення до кримінальної відповідальності.

Вас також можуть зацікавити такі новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк