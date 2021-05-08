СБУ відкрила кримінальну справу за фактом зникнення українського екс-судді Миколи Чауса / фото УНІАН
Служба безпеки України порушила кримінальну справу через зникнення в Молдові колишнього українського судді Миколи Чауса.
Про це повідомляє Hromadske з посиланням на адвоката і дружину Чауса.
"Зі мною консультується мати Миколи Чауса, яку сьогодні допитували співробітники СБУ, й я спілкувався зі слідчим. Але стосовно статей інформації поки немає. Буду знати трохи пізніше", - повідомив адвокат Чауса Олександр Вишневий.
Читайте також"Наслідили" через GPS-маячки: опубліковано нові подробиці про викрадення екс-судді Чауса
Викрадення екс-судді Чауса в Молдові
- 3 квітня стало відомо, що група озброєних чоловіків викрала в центрі Кишинева колишнього українського суддю Миколу Чауса, оголошеного Інтерполом у міжнародний розшук за підозрою у хабарництві.
- За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову у непричетності України до ситуації з викраденням судді.
- Згодом журналісти повідомили, що п'ятеро українців можуть бути причетні до викрадення Чауса: ймовірно, вони в'їхали в Молдову під вигаданими іменами.
- Розслідувачі зазначили, що один з чоловіків може бути пов'язаний з українськими спецслужбами, а саме - з Головним управлінням розвідки Міноборони України. При цьому представник ГУР України в коментарі журналістам категорично заперечував зв'язок Міноборони з викраденням колишнього українського судді.
- Раніше дружина Чауса надала журналістам лист, який екс-суддя перед зникненням надсилав на своє колишнє місце роботи-Дніпровський суд Києва. Він заявляв про наміри повернутися в Україну.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram