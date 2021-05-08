Служба безпеки України порушила кримінальну справу через зникнення в Молдові колишнього українського судді Миколи Чауса.

Про це повідомляє Hromadske з посиланням на адвоката і дружину Чауса.

"Зі мною консультується мати Миколи Чауса, яку сьогодні допитували співробітники СБУ, й я спілкувався зі слідчим. Але стосовно статей інформації поки немає. Буду знати трохи пізніше", - повідомив адвокат Чауса Олександр Вишневий.

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Викрадення екс-судді Чауса в Молдові

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Автор: Олег Давигора