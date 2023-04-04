​​​​​​​Організатори "піраміди" пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає "примножувати" капіталовкладення.

Служба безпеки України викрила масштабну шахрайську схему, яку замаскували під псевдоінвестиційний проект "Life is good".

Як повідомив прес-центр СБУ, організатори "піраміди" пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає "примножувати" капіталовкладення.

За матеріалами слідства, зловмисники отримали майже $40 млн, обдуривши при цьому понад 1 тис. осіб. Для користування "послугою" шахраї розробили власний веб-ресурс з обліковими записами потенційних "інвесторів".

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"Ділки обіцяли "вкладникам" стабільні прибутки у вигляді "дивідендів" від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня. Крім того, шахраї "гарантували" своїм клієнтам "бонуси" у разі залучення до проекту нових учасників. Отримані від інвесторів гроші ділки акумульовували на власні криптогаманці та банківські рахунки. За даними слідства, до організації оборудки причетні більше 10 осіб. Насамперед це громадяни країни-агресора. Спочатку "проект" діяв лише на території РФ, але після 2017 року його поступово намагались реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу у Києві. Після початку повномасштабного вторгнення організатори "піраміди" хотіли приховати свою причетність до неї. Для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти по всій території України", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували в СБУ, під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів виявлено: комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи із доказами протиправної діяльності; сувенірну та рекламну продукцію, яку ділки використовували для залучення "інвесторів".

Наразі одному із топ-менеджерів "інвестпроекту" повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу ("шахрайство").

СБУ закликала громадян, які стали жертвами шахрайської схеми, повідомляти про це за номером мобільного телефону (095) 899-21-16.

Шахраї в Україні

Останнім часом в Україні почастішали випадки шахрайства різних масштабів. Жертвами шахраїв стають українці, які, не знаючи, жертвують їм гроші нібито для потреб ЗСУ чи дітей, евакуйованих з зони бойових дій. Так, 30 березня стало відомо, що в колонії на Рівненщині викрили шахраїв, які виманювали гроші у родичів зниклих українських військових.

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