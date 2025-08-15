Нові рейси вдалось призначити за рахунок оптимізації роботи поїздів.

"Укрзалізниця" призначає нові поїзди сполученням Чоп - Кременчук і Ясіня - Кропивницький. Таким чином компанія забезпечує додаткові маршрути для кількох регіонів на вересень.

Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що поїзд №260/259 Чоп - Кременчук курсуватиме:

з Чопа з 2 вересня по вівторках, пʼятницях та суботах. Відправка з Чопа о 14:24, прибуття до Кременчука о 13:33;

з Кременчука з 3 вересня по середах, суботах та неділях. Відправка з Кременчука о 14:18, прибуття до Чопа - о 12:45.

Крім того, поїзд №258/257 Ясіня - Кропивницький курсуватиме:

з Ясіні з 2 вересня по вівторках, пʼятницях та суботах. Відправка з Ясіні о 14:55, прибуття до Кропивницького о 13:05;

з Кропивницького з 3 вересня по середах, суботах та неділях. Відправка з Кропивницького о 14:38, прибуття до Ясіні - о 13:18.

В УЗ відмітили, що нові рейси вдалось призначити за рахунок оптимізації роботи. Тобто склади поїздів, що прибули після свого основного рейсу, одразу відправляються в наступні, встигаючи зробити ще один оберт.

Всі квитки вже у продажу у застосунку, на сайті "Укрзалізниці" та у касах вокзалів

Додаткові поїзди "Укрзалізниці" - останні новини

Залізнична компанія відреагувала на підвищений попит та призначила додатковий поїзд сполученням Львів – Ворохта, який курсуватиме через Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель.

УЗ також призначила на другу половину серпня низку додаткових поїздів сполученням Київ-Львів та Київ-Вінниця.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила на серпень додатковий поїздт сполученням Київ - Одеса, який курсуватиме 20-24 та 27-31 серпня.

