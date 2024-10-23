За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, не завжди мобілізація юнаків 18-20 років гарантує успіх у війні.

Україна наразі має достатньо людських ресурсів, аби не знижувати мобілізаційний вік. Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко.

Він нагадав, що нині є дві пропозиції: перша - це зниження мобілізаційного віку до 14 і 16 років (зараз мобілізаційний вік у країні - 18 років).

"А ось призовний вік - 25 років і більше. Я чув заяви і цифри, що за найгіршого сценарію можуть мобілізувати 16-ти річних. Але це все - в теорії, коли потенційно доведеться знижувати вік, якщо весь чоловічий ресурс віком від 25 до 50 років опиниться в армії. Зараз ми це не обговорюємо, у нас є можливість призивати вікову категорію 25-ти років і вище", - зазначив військовий.

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За його словами, якщо буде проведено перевірку щодо бронювання, то частина людей, які отримали бронь у незаконний спосіб, можуть вивільнитися для армії. Крмі того, за словами Тимочка, необхідно переглянути систему освіти. Він нагадав нещодавній випадок із затриманням ректора Ужгородського університету, у якого "раптом з'явилися 300 аспірантів від 25 років".

"Це університет приватний, але й у державних на конкретний факультет можуть мати по 5-10 аспірантів. Тобто, якщо буде проведено аудит цієї вікової категорії, і вже дійсно не буде звідки черпати людей, тоді, я думаю, можна говорити про зниження мобілізаційного призовного віку до 18 років", - вважає Тимочко.

На його думку, у сучасній Україні "за сучасної медицини, способів ведення життя" 25-ти або 30-ти річний чоловік може не поступатися у фізичному плані більш молодому, а в деяких випадках може бути навіть більш витривалим і досвідченим, а "його світогляд і сприйняття більш глобальні, ніж у хлопців 18-ти років":

"Крім того, історія вже доводила, що не завжди мобілізація юнаків 18-20 років гарантує успіх перемоги у війні. Це США – у В’єтнамі, Росія – в Афганістані, вони воювали регулярними військами з хлопцями такого віку, причому маючи в рази сильніші економіки. Досягнули результату? Ні".

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