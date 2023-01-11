Гроші на потреби ЗСУ від дітей передала їхня мама.

У селищі Колки Волинської області шестеро дітей загиблого українського воїна зворушили всіх своїм вчинком. Вони наколядували на Різдво 2075 гривень й передали їх на потреби ЗСУ.

Це - діти полеглого у жовтні 2022-го року захисника Євгена Головчака, повідомляється у Facebook Колківської територіальної громади. Гроші принесла їхня мати Любов.

"Найщемливіше було отримати наколядоване від діток полеглого бійця Головчака Євгенія в сумі 2075 грн. Гроші привезла нам пані Любов, яка разом зі своїми рідними показує нам усім приклад справжньої мужності, відданості та любові до ближнього", – йдеться у повідомленні.

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Усі кошти, зібрані дітьми Євгена, підуть на закупівлю всього необхідного нашим військовим, які перебувають на передовій.

Євген Головчак був солдатом 14 ОМБр імені князя Романа Великого. Загинув 8 жовтня, підірвавшись на міні. Це сталося за кілька днів до повернення додому.

Як родини, які втратили рідних на війні, допомагають Україні

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