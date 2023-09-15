Ці бойовики брали участь у захопленні Маріуполя і штурмі Бахмута.

Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки зібрали беззаперечні докази вини ще 6 зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті, яким суд визначив покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком на 15 років.

Як повідомляє сайт СБУ, українські захисники взяли їх у полон під час жорстоких боїв у травні та червні цього року в районах Бахмута та Авдіївки.

"За матеріалами СБУ суд призначив зловмисникам 15 років тюремного ув’язнення", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, встановлено, що більшість із них на початку повномасштабного вторгнення РФ увійшла до складу 1-го та 2-го армійських корпусів південного військового округу збройних сил РФ.

"Однак, серед них є зрадники, які ще в 2015 році перебували у лавах терористичної організації "ДНР" та воювали проти сил АТО на сході України. Тоді один із них вступив до складу підконтрольного Росії "9-го окремого полку морської піхоти" (більш відомого як "дев’ятка"), інший – приєднався до угруповання "восток". Встановлено, що обидва зловмисники обстрілювали позиції українських військ у районі Ясинуватої та Пісків, а після 24 лютого 2022 року брали участь у захопленні Маріуполя", - наголошується у повідомленні.

Крім того, ще четверо зрадників входили до складу так званої "народної міліції Л/ДНР" і після початку повномасштабного вторгнення РФ штурмували Бахмут та Красногорівку на Донеччині.

Інші бойовики обстрілювали з автоматичної зброї позиції ЗСУ в районі селища Білогорівка в Луганській області. Також вони облаштовували фортифікаційні споруди та вогневі точки російських окупантів поблизу Авдіївки та Лисичанська. У цьому зв'язку, на підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:

-ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

-ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях);

-ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Суди над російськими злочинцями

Як повідомляв УНІАН, в Україні вже неодноразово засуджували бойовиків, які воювали проти України. Наприклад, у квітні було засуджено ще 8 бойовиків, які штурмували Бахмут і розвідували позиції Збройних сил України на Херсонщині.

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