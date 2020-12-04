Зокрема, 21 особа загинула і 95 поранено.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявляють, що на Донбасі з початку року вже зафіксовано 116 жертв серед цивільного населення.

Читайте такожРосія заблокувала рішення ОБСЄ, що ускладнило б перекидання зброї на Донбас – ЗМІПро це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

"Вісімнадцятий тиждень поспіль, відколи 27 липня набрали чинності додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, безпекова ситуація залишалася відносно спокійною. У період із 16 до 29 листопада СММ зафіксувала 341 порушення режиму припинення вогню супроти 468 за попередній двотижневий період", - йдеться у звіті.

"Спостерігачі підтвердили повідомлення про 13 жертв серед цивільного населення, зокрема, про загибель 30 жовтня в Горлівці трьох осіб внаслідок спрацювання вибухового пристрою, що, за оцінкою, сталося випадково. 7 із 13 осіб постраждали від детонації вибухових пристроїв", - наголошується у звіті.

При цьому, інформація про чотирьох жертв (всі поранені) зафіксована до того, як додаткові заходи набрали чинності 27 липня.

"Загальна кількість жертв серед цивільного населення від початку 2020 року сягає 116 осіб: 21 загиблий і 95 поранених", - йдеться у звіті.

Крім того, місія стикалася з обмеженнями свободи пересування на місцях 18 разів. Усі ці випадки, за винятком трьох, сталися в непідконтрольних урядові України районах.

Ситуація на Донбасі

4 грудня внаслідок вогню ворожого снайпера у районі н.п.Луганське на Донбасі отримав поранення український військовий. Минулої доби на Донбасі окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню.

Поблизу Водяного противник здійснив обстріл позицій з мінометів 120-го калібру та автоматичного гранатомета.

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Автор: Віталій Саєнко