Раніше про стеження повідомила Яна Дугарь.

Ще одна фігурантка справи про вбивство журналіста Павла Шеремета лікар Юлія Кузьменко заявила про переслідування. Раніше інша одна обвинувачена в справі Яна Дугарь стверджувала, що за нею стежать.

Свою заяву Кузьменко зробила сьогодні ввечері на сторінці у Facebook.

"Ситуація неприємна - нас дійсно переслідують. Після випадків переслідування та спроб проникнути в приміщення проживання Яни, я намагаюся уважно слідкувати в тому числі і за автомобілями, які їздять поряд зі мною", - написала вона й відмітила в публікації двох інших фігурантів справи.

Кузьменко також запевнила, що не має суїцидальних намірів і проблем зі здоров'ям, її машина знаходиться в ідеальному стані тощо.

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"У випадку якщо зненацька я починаю брати вину за вбивство Шеремета на себе - це брехня, прошу одразу розцінювати як голосне волання про негайну допомогу", - наголосила вона.

Справа про вбивство Шеремета - довідка УНІАН

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

Нині Антоненко і Кузьменко перебувають під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета, а на Дугарь покладено додаткові процесуальні обов'язки.

Автор: Юрій Годован