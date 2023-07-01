Незабаром після призначення чиновника "спливли" неприємні моменти з його біографії.

В Україні новий скандал через навколовоєнних чиновників. Міністерство оборони відсторонило від посади тимчасово виконуючого обов'язки директора Департаменту ресурсного забезпечення Руслана Ригованова. Його призначили всього три дні тому - 28 червня.

"Відсторонення відбулося одразу після появи контраверсійного роду інформації щодо зазначеної особи. Наразі проводиться внутрішня перевірка щодо окремих фактів, які були оприлюднені. Про результати повідомимо окремо найближчими днями", – йдеться в повідомленні Міноборони.

Чим конкретно завинив Ригованов, Міноборони не уточнює. Раніше активісти повідомляли в соцмережах, що ця людина брала участь в антиукраїнських політичних шоу на російському телебаченні.

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"Ригованов як "політичний експерт" регулярно брав участь в телешоу кремлівських пропагандистів в Москві. А тепер він має доступ до великої кількості документації з так би мовити "обмеженим доступом", – заявив активіст Олег Симороз.

Також на адресу Руслана Ригованова озвучені звинувачення в "дерибані" національного парку "Голосіївський".

"Будучи на посаді начальника відділу рекреації та заступника директора НПП "Голосіївський", він підписав ряд так званих рекреаційних угод з особами, які захопили частину нацпарку і істотно пошкодили її", – стверджує Симороз.

Недавні скандали навколо Міноборони

Наприкінці червня спалахнув гучний скандал навколо глави Одеського ТЦК. Військовий чиновник примудрився закупитися дорогою іспанською нерухомістю і дорогими автомобілями під час повномасштабної війни з РФ. Воєнкома звільнили, а його колег з інших регіонів вирішили додатково перевірити.

А незадовго перед тим оскандалився Івано-Франківський ТЦК. Там вирішили заборонити чоловікам лягати на лікування в лікарню без санкції воєнкома. Коли громадськість обурилася, в ТЦК заявили, що їх просто неправильно зрозуміли: вони лише розглядали таку можливість, але не затвердили її.

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