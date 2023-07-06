Також тимчасова контрольна комісія у Київраді перевірить діяльність "Київміськбуду" та її керівництва.

Після скандалу із очільником "Київміськбуду" у компанії проведуть аудит. Його очільника Ігоря Кушніра відсторонили від виконання обов’язків на час проведення перевірки.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, сьогодні відбулося спільне засідання наглядової ради та правління ПрАТ "Київміськбуд", де було ухвалене рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм.

"На цей час керівник "Київміськбуду" Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків", - зазначив Кличко.

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За його словами, також працює тимчасова контрольна комісія, яку створили депутати Київради - вона також надасть результати перевірки діяльності "Київміськбуду" та її керівництва.

"Наглядова рада доручила "Київміськбуду" продовжувати здійснювати діяльність щодо виконання зобов’язань перед інвесторами", - додав міський голова.

Скандал з "Київміськбудом"

Як повідомляв УНІАН, нещодавно громадськість сколихнуло розслідування журналістів щодо діяльності "Київміськбуду" та його очільника Ігоря Кушніра.

За даними ЗМІ, з початку повномасштабного вторгнення Кушнір декілька разів покидав України, загалом перебуваючи за кордоном вісім місяців.

Відомо, що його родини володіє люксовою віллою на закритій території неподалік Ніцци.

Нерухомістю володіє дружина Кушніра через свою фірму, яка почала активно розвиватися після призначення Кушніра на посаду керівника "Київміськбуду". Її компанія активно активно вкладає гроші в об’єкти нерухомості у Литві, Будапешті, Кіпрі, житлові комплекси в Україні та об’єкти зеленої енергетики.

Французькі агенти з нерухомості на прохання журналістів оцінили віллу у більш ніж 20 мільйонів євро.

Водночас, сам Кушнір щомісяця їздить за кордон та вимагає виділити з бюджету столиці мільярд гривень на відновлення проектів своєї компанії, справи у якій з початком вторгнення значно погіршилися.

Журналісти дізналися, що Кушнір зміг виїхати з України через те, що має довідку про інвалідність. Під час однієї зі своїх поїздок він з дружиною підкорив Еверест. Це сходження коштувало подружжю 150 тисяч доларів.

Журналісти звернулися до Кушніра за коментарем, але він відмовився від бесіди та надіслав листа, у якому заявив, що не володіє рухомим чи нерухомим майном поза межами України.

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