Раніше зміст книги "Щоб у 16 не було запізно" викликав бурхливу реакцію в українців.

Мінкульт спільно з Урядовою уповноваженою з питань гендерної політики Катериною Левченко створює міжвідомчу робочу групу для удосконалення порядку відбору книжок для бібліотек.

Про це повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

Зараз відбір книжок для бібліотек здійснюють виключно експертні ради, а міністерство отримує на затвердження вже фінальний перелік.

"Як показала практика, іноді до закупівель рекомендуються книжки, що не враховують норми антидискримінаційного законодавства, тому правовий механізм самого відбору, самі критерії потребують перегляду. Ми розглянемо можливість запровадження механізму подвійної фільтрації відповідності поданих видань встановленим вимогам", - розповіла заступниця міністра Лариса Петасюк.

Читайте такожСтало відомо, скільки громадян Афганістану просять про притулок в УкраїніДо складу робочої групи увійдуть представники МКІП, Українського інституту книги, Урядової уповноваженої з питань гендерної політики, експерти з протидії дискримінації, представники громадських організацій, народні депутати.

Вони переглянуть критерії для відбору книжкової продукції та методику їх оцінки, доповнивши вимогами відповідності антидискримінаційному законодавству. Також планується внести зміни у роботу експертних комісій.

Скандал через книгу "Щоб у 16 не було запізно"

Раніше стало відомо, що для українських бібліотек закуплять книгу про гендерне виховання Марини Ланге. Її зміст викликав бурхливу негативну реакцію.

На думку автора, "якості дівчинки проявляються від того, яка навколо неї аура", тому що "дівчинка – це атмосфера", а хлопчикові "щодня потрібно напрацьовувати чоловічі чесноти та створювати ситуації, в яких він зможе проявити відповідальність та захист, щедрість та аскетизм", тому що він повинен бути спрямований на досягнення.

Автор: Людмила Жерновська