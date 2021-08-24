Також за вагомий особистий внесок у розбудову Української держави нагороджено орденом Свободи президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку.

Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Герой України співаку Назарію Яремчуку та нагородив орденами співака Вахтанга Кікабідзе та футболіста Андрія Шевченка.

Як передає кореспондент УНІАН, глава держави особисто вручав державні нагороди на Майдані Незалежності під час урочистих заходів з нагоди 30 річниці незалежності України.

Зокрема, за визначні особисті заслуги перед Українською державою за розвиток музичної культури, формування національної ідентичності та багаторічну творчу діяльність і високу виконавську майстерність присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена держави співаку, народному артисту України Назарію Яремчуку (посмертно). Зеленський вручив нагороду синам відомого співака.

Також орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня нагороджено актора і співака Вахтанга Кікабідзе та відомого футболіста і тренера Андрія Шевченка.

Читайте такожВійськовий парад і виступ Зеленського: Україна святкує 30-ту річницю незалежності (трансляція)Крім того, за вагомий особистий внесок у розбудову Української держави, розвиток національної освіти і системи охорони здоров'я, досягнення високих спортивних результатів, плідну громадську діяльність нагороджено орденом Свободи президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку.

Ще почесне звання "Заслужений артист України" отримав співак та композитор Дмитро Монатик.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Черкаській області відкрили масштабний арт-об'єкт "Серце України".

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Автор: Віталій Саєнко