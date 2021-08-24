"Ти, моя рідна земля, даєш нам сили йти тільки вперед і долати важкі перешкоди", - підписала ролик дружина президента.

На День Незалежності України перша леді країни Олена Зеленська привітала українців зі святом роликом з прекрасними природними та міськими пейзажами.

Відео дружина президента опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Улюблена Україно, я рада вітати тебе з 30-ю річницею незалежності.Ти – сповнена натхнення, велика і різноманітна, а для мене особисто – завжди найкраща. Ти, моя рідна земле, даєш нам сили йти лише вперед і долати найважчі перепони. Зі святом усіх нас!" - написала Олена Зеленська.

Читайте такожНа святкування Дня незалежності перекриють центр Києва: перелік вулиць (мапа)Цього дня вона та президент Володимир Зеленський взяли участь у молебні "благословення України". Захід проходив у дворі Національного заповідника"Софія Київська".

Після цього вони прибули на Майдан Незалежності для участі в урочистому військовому параді.

Під час своєї промови перед парадом президент підписав указ про святкування 28 липня Дня української державності.

Автор: Станислав Кожемякин