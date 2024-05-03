Раніше йому вже повідомили про інші підозри, зокрема у зловживанні владою або службовим становищем.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у незаконному збагаченні колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.

Як зазначається у повідомленні на сайті ДБР, у взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції та Офісом генерального прокурора Бюро виявило у колишнього посадовця СБУ набуття необґрунтованих активів на загальну суму 32,7 млн грн.

У Бюро зауважили, що фігурант, перебуваючи на керівних посадах у Службі, став власником активів: автомобіля "Toyota Land Cruiser 200" вартістю майже 2,3 млн грн, зареєстрованого на батька дружини; автомобіля "BMW X6 xDrive40d", вартістю 116 тис. євро, зареєстрованого на дружину; майже 593 тис. євро та понад 120 тис. доларів США.

Відео дня

"Також у його власності перебували два смарагди вартістю понад 6,5 тисяч євро кожен", - йдеться у повідомленні.

Так, колишній посадовець підозрюється у незаконному збагаченні, тобто вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України.

У ДБР також нагадали, що раніше цій особі вже повідомили про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України).

"Також працівники ДБР повідомили йому про підозру в шахрайському заволодінні понад 3,2 млн гривень під час його перебування на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що підозрюваного було оголошено у міжнародний розшук. Розслідування триває. Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Андрія Наумова.

Справа Наумова - що відомо

Як повідомляв УНІАН, екс-начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова заарештували 7 червня 2022 року, коли він намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії.

Тоді в його машині знайшли понад 600 тис. євро та 125 тис. доларів готівкою, а також діаманти. Правоохоронці припустили, що гроші та цінні камені "ймовірно, походять від злочинної діяльності".

В Україні Наумов є фігурантом низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Йому оголосили дві підозри: у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, у зловживанні владою або службовим становищем, та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн грн. З України Наумов виїхав за лічені години до повномасштабного вторгнення Росії.

1 квітня 2022 року президент України Володимир Зеленський позбавив Наумова звання бригадного генерала екс-начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

А 29 вересня 2023 року суд у Сербії засудив Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей. Його адвокат Мілан Петрович заявив, що сторона захисту буде оскаржувати це рішення.

У лютому 2024 року стало відомо, що апеляційний суд сербського міста Ниш повернув на новий розгляд справу справу Наумова про відмивання коштів.

Вас також можуть зацікавити новини: