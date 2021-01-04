Телеведуча зізналася, що вона сама - колишня «україномовна складова», і заявила, що російську мову намагаються "забити камінням".

Скандальна телеведуча Сніжана Єгорова вчергове у провокативній формі висловилася на тему російської та української мов, і при цьому віднесла Євгенія Онєгіна (головний герой одноіменного роману Олександра Пушкіна, - ред.) до "авторів".

"Ви знаєте, друзі, що 25 років в своїй професійній кар'єрі я була виключно як україномовна складова. Тому коли пані Лариса і пані Ірина (у студії обговорювали Ніцой і Фаріон), ось ці дві гарні панянки такі... зугарні, горді, і такі несамовиті, непідступні, які, до речі, дозволяють собі українською мовою говорити брудні, неприємні слова, що стосуються певних людей. Ви знаєте, вони не прикрашають українську мову 100%, тому що так, як вони інколи погано відгукуються про людей, які погані слова вони взагалі промовляють, то в принципі це... Мова має бути мовою любові. Якщо ти любиш людей, якщо ти любиш землю, хочеш віддати щось, то неважливо, якою мовою ти говориш. Бо люди відчувають цей поштовх, вони відчувають атмосферу. А коли жінки, нібито красиві, впевнені в собі, які отримали все у своєму житті саме завдяки іншій країні, в якій вони навчалися безоплатно, в якій вони отримували вищу освіту, в якій вони читали Пушкіна, Онєгіна і всіх таких інших авторів, які є частиною нашої свідомості, вони зараз намагаються самі себе загнати у глухий кут, для того, щоб сказати нам, що ми маємо піти за ними», - заявила Єгорова в ефірі телеканалу Зік.

Далі Єгорова вирішила порозмірковувати про те, що російську мову намагаються «забити камінням».

«Через те, що саме зараз намагаються російську мову забити камінням, саме через те, що я захищаю право людей бути собою і говорити тією мовою, якою з тобою говорила матір, яка тебе любила, співала тобі колискову... В дуже багатьох людей вже немає мами, немає тата. Але ці люди вже ніколи не приймуть того примусу. Бо ми люди, а не собаки, і нас не мають дресирувати. Ми маємо одне одного розуміти тією мовою, і якою говорить наша душа», - заявила Єгорова.

Сніжана Єгорова і її скандальні заяви

На початку листопада 2020 Єгорова викликала бурю обурення в мережі, опублікувавши "некролог" Україні. "Некролог: молоде і здорове тіло України вбила затяжна і смертельна хвороба під назвою "незалежність". 1991-2014 р.р.", - написала Єгорова на своїй сторінці у Facebook.

21 серпня Єгорова в ефірі програми "ПрямоTalck" цинічно висловилася на адресу українських воїнів. "Все що пропонується останнім часом, в постмайданний час, наприклад, мене абсолютно не влаштовує. Мені не подобаються ці герої, ці рагулі, які повилазили незрозуміло звідки. Селюки, які розмовляють на суржику. І готові своє життя покласти... Своє життя, яке? Життя, яке собою нічого не представляє", - сказала Єгорова.

Невдовзі на слова Єгорової відреагував колишній військовий Олексій Петров. Він, зокрема, наголосив, що якби не українська армія, росіяни були б давно у Києві, а вона шукала б притулку разом з сім'єю за кордоном.

23 серпня Єгорова звернулася до поліції через начебто погрози у мережі та розголос її адреси. Тоді ж ведуча звинуватила низку ЗМІ в тому, що вони "навмисно перекрутили та поширили" в інформпросторі її заяву, і закликає виправити опубліковані матеріали та вибачитися "за заклики до насильства, погрози та наклеп, які звучать на мою адресу, але найголовніше, на адресу моїх дітей".

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Автор: Тарас Сидоржевський