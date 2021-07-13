Реабілітація ветеранів АТО, за словами футболіста, проходить у "совкових закладах".

Український форвард Роман Зозуля обурився відсутністю реабілітаційних центрів для ветеранів.

Емоційний пост він виклав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні мав змогу відвідати реабілітаційний центр в м. Ірпінь "Next Step Ukraine", який був створений за гроші фонду "Revived Soldiers Ukraine" - української діаспори в США. Чесно сказати, був шокований… На 8-му році війни!!! як при попередній владі, так і при теперішній жодного реабілітаційного центру не створено", - написав він.

Реабілітація ветеранів АТО, за словами футболіста, проходить у "совкових закладах".

У якості прикладу Зозуля навів маленьке містечко в Іспанії з населення близько 170 тисяч осіб, де, за словами Зозулі, є понад 20 реабілітаційних центрів.

"Мені соромно за владу і соромно за людей, котрі "втомились від війни"… Тільки коли ми всі об’єднаємось, тоді ми можемо перемогти!!!!" - впевнений спортсмен.

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Автор: Денис Прядко