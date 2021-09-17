Людей було так багато, що вони не помістилися в храмі.

Церемонія прощання з керівницею прес-центру ДСНС Дариною Гречищевою, яка загинула в результаті підриву авто 15 Вересня, відбулася в Дніпрі. Провести в останню путь дівчину прийшли сотні людей, всі охочі навіть не помістилися в храмі.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

35-річна представниця рятувальної служби загинула в результаті вибуху автомобіля в центрі Дніпра. Крім неї також загинув інструктор з тактичної медицини та член громадської патріотичної організації 44-річний Олексій Кавлак.

Читайте такожВибух авто у Дніпрі: колега загиблого ветерана АТО назвала власну версію трагедіїНа церемонії прощання з дівчиною було море квітів, лампадок, а також сотні людей. Пізніше тіло Дар'ї відвезуть ховати в рідний Нікополь. Сьогодні в храмі Пресвятої Богородиці, де прощалися з дівчиною, не вмістилися усі, хто прийшов провести її в останню путь. За словами колег, вона була дуже життєрадісна, а в надзвичайних ситуаціях, сміливіша за багатьох чоловіків.

Вибух автомобіля в Дніпрі - що відомо

Вибух Nissan Primera, припаркованого на проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі, стався 15 вересня близько 9:00 ранку. Тоді стало відомо про загибель двох людей.

Як виявилося, в результаті вибуху загинули прес-секретар обласного управління ДСНС Дар'я Гречищева і інструктор з домедичної допомоги, член "Українського Легіону" Олексій Кавлак.

Інцидентом зайнялася Служба безпеки України. Справу відкрили за статтею про вчинення терористичного акту.

Правоохоронці встановлюють обставини підриву автомобіля.

16 вересня в лікарні імені Мечникова у Дніпрі відбулося прощання з ветераном АТО, парамедиком Олексієм Кавлаком.

Автор: Анастасія Горбачова