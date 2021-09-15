Олексій Кавлак був учасником організації "Український легіон", інструктором з домедичної допомоги, втілював спільні проекти з ДСНС.

У громадській організації "Український легіон" підтвердили загибель Олексія Кавлака внаслідок вибуху автомобіля сьогодні вранці у Дніпрі.

Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook.

"Сьогодні вранці загинув Олексій Кавлак "Змій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загиблий був членом Ради ГО "Український легіон", інструктором з домедичної допомоги, засновником проекту "Aid Brothers", інструктором 44-го навчального центру, учасником та співорганізатором проекту "Нащадки вільних".

Читайте такожВибух автомобіля у Дніпрі з жертвами: справу розслідує СБУ"Навчав військових, навчав поліцію, навчав цивільних людей, останній рік активно втілював спільні проекти з ДСНС в м. Дніпро. Разом з ним загинула прес-секретар ДСНС в Дніпропетровській області Дар’я Гречіщева", - додали в організації.

Вибух автомобіля у Дніпрі: що відомо

Сьогодні, 15 вересня, близько 9-ї ранку на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля Nissan Primera загинули чоловік та жінка, які перебували всередині транспортного засобу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Загиблою внаслідок вибуху жінкою виявилася прес-секретар ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Дар’я Гречіщева.

Автор: Світлана Макринська