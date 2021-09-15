На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.

Сьогодні в Дніпрі вибухнув автомобіль, загинули двоє людей.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Повідомлення про подію надійшло в поліцію сьогодні близько 9 ранку. Вибух стався в автомобілі Nissan Primera на вул.Богдана Хмельницького в м. Дніпро. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в результаті вибуху загинули двоє людей, що знаходилися всередині автомобіля.

Як пише "Днепр оперативный" із посиланням на власні джерела, мова йде про замовне вбивство. Один із загиблих був членом громадської організації"Український Легіон". Вибух стався неподалік від міської лікарні №16. Водієві авто відірвало половину тулуба. Вибух був настільки сильним, що в неподалік розташованому будинку на перших поверхах повилітали шибки.

ОНОВЛЕНО. Спікер обласного управління Національної поліції Ганна Старчевська повідомила журналістам, що мова йде про терористичний акт.

Встановлено, що в автомобілі перебували чоловік та жінка. "Особи загиблих попередньо встановлені за документами, виявленими на місці події", - йдеться у повідомленні поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Як повідомляв УНІАН, на автостоянці житлового району в Харкові вночі горіли шість автомобілів. За даними місцевих ЗМІ, один зі згорілих авто належить начальнику відділу поліції.

Автори: Світлана Макринська, Юрій Годован, Надя Пришляк