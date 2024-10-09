Затриманого у Молдові росіянина Дмитра Чистіліна, який є одним з ідеологів війни проти України, заарештували до 4 грудня.

Як пише Укрінформ, відповідний запобіжний захід обрав Шевченківський районний суд Києва. "Суд задовольнив клопотання і обрав Чистіліну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави до 4 грудня", - розповів прокурор Офісу генпрокурора Олександр Сафарян.

Він повідомив журналістам, що чоловіка звинувачують у державній зраді та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Чистілін має російське та українське громадянства.

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