На відео пропагандистів дівчинка ледь не плаче від щастя та радіє тому, що окупанти зайшли до Лисичанська.

Дівчинка з Лисичанська вразила мережу своїм "перевзуванням". Нещодавно вона співала про вільну Україну, а учора щиро раділа, коли окупанти зайшли до міста.

Відео з дівчинкою записали російські пропагандисти, а згодом у мережі показали, як вона до цього співала патріотичні українські пісні.

Так, лисичанка зустріла рашистів, які зайшли до міста. Вона з радістю розповіла, що дуже чекала на окупантів. При цьому дівчинка наголосила, що хотіла, аби РФ захопила український Лисичанськ, ще з 2014 року. Як зазначають користувачі мережі, які вже впізнали маленьку зрадницю, на той момент їй було приблизно 6 років.

Мешканці Лисичанська швидко повідомили у соціальних мережах, що дівчинку з відео рашистів звуть Поліна. Вона часто виступала на концертах, співала патріотичні пісні та з радістю брала участь у заходах, присвячених державним святам.

Проте, як виявилося, дівчинка вміє дуже швидко "перевзуватися". Нині вона називає себе патріоткою РФ та радіє, що рашисти захопили Лисичанськ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні пропонують запровадити в школі "русофобію".

Вас також можуть зацікавити новини: