Засідання відбудеться о 12:00 18 грудня у Приморському райсуді Одеси.

Прокурори проситимуть суд взяти під варту активіста Сергія Стерненка, якого обвинувачують в умисному вбивстві свого нападника Івана Кузнєцова та незаконному носінні холодної зброї.

Читайте такожСуд у справі Стерненка перенесли через "непокору адвоката судді"Як повідомив Стерненко у своєму Telegram-каналі, на його електронну пошту надійшла копія клопотання від прокурорів про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Домашній арешт у мене закінчився ще майже 3 тижні тому. Я нікуди не втік, веду публічний образ життя, приїздив навіть на одне засідання, яке не відбулось", - розповів він.

За словами Стерненка, засідання відбудеться о 12:00 18 грудня у Приморському райсуді Одеси.

Справа Стерненка

У 2018 році на Стерненка було скоєно три напади, які він пов’язує зі своєю громадською діяльністю, зокрема участю в акціях проти забудови Одеси. За цими фактами відкрито провадження, в яких Стерненко виступає як потерпілий.

Також СБУ порушила справу за фактом смертельного поранення Стерненком одного з нападників –Кузнєцова.

11 червня Стерненку повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 115 ("вбивство") і ч. 2 ст. 263 ("носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу") Кримінального кодексу. За даними СБУ, експертиза засвідчила версію про умисне вбивство Стерненком Кузнєцова.

За рішенням суду Стерненко до 21 вересня перебував під нічним домашнім арештом. 13 серпня йому вручили обвинувальний акт.

24 вересня у Приморському райсуді Одеси відбулось перше підготовче засіданні у справі Стерненка.

29 вересня суд знову відправив Стерненка під нічний домашній арешт.

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Автор: Антоніна Доломанжи