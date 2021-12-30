Медикам вдалося врятувати життя новонародженого.

У місті Перечин 21-річна жінка народила дитину в автомобілі швидкої медичної допомоги. Це її четверті пологи.

Про це повідомляють у прес-службі Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги.

Жінка розповіла прибулим медикам, що в неї вже близько двох годин тривають перейми. Це її четверті пологи, на обліку у лікаря вона не перебувала.

Родова діяльність почалася в той момент, коли вона підійшла до автомобіля швидкої.

Читайте також"Вони нам не потрібні": киянин викинув з вікна багатоповерхівки п’ять цуценят"Екстремально стрімкі пологи потребували негайного втручання медиків. На рахунку - кожна секунда. Відтак – фельдшер прийняла рішення діяти негайно. Маля народилося в автомобілі "швидкої", - йдеться у повідомленні.

У новонародженої дитини було подвійне обвиття пуповиною шиї, тому лікарі вирішили не витрачати час на транспортування жінки.

Матір та новонародженого доставили до пологового відділення Перечинської лікарні.

Раніше повідомлялося, що у Львові багатодітна жінка народила шістнадцяту дитину.

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