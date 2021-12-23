Копи супроводили жінку до пологового будинку.

На Закарпатті жінка ледь не народила у машині патрульних. Пологи під час сирен трапилися у породіллі з Мукачева.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Так, у Мукачеві чоловік звернувся із благанням про допомогу до поліцейських. Він повідомив, що у його жінки почалися пологи. У неї вже відійшли води. Народжувати жінка хотіла в ужгородській лікарні, це за 40 кілометрів від Мукачева. Чоловік просив копів допомогти жінці дістатися до пологового.

Поліцейські не гаяли часу. Вони одразу рушили у дорогу з породіллею у салоні. Жінка ледь не народила, проте усе ж їй вдалося потрапити до лікарні вчасно.

Читайте також"Чекаємо через два роки": жителька Львова народила шістнадцяту дитину (фото)Вже за кілька хвилин машину патрульних копів зустріли ужгородські правоохоронці. З таким підкріпленням вони й вирушили до лікарні. Поліцейські супроводили жінку до пологового будинку. Жінка народила хлопчика.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що до Львова гелікоптером доправили дівчинку, а після врятували ще й чоловіка з інфарктом

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