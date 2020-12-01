Оболонський райсуд Києва оштрафував активістку Femen, яка в день місцевих виборів 25 жовтня дочекалась на виборчій дільниці президента Володимира Зеленського та задерла перед ним спідницю.
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Як повідомляє «Страна», посилаючись на коментар Femen, жінку забов’язали сплатити 85 грн штрафу в якості покарання за статтею про дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП).
«Більш безпощадним за Оболонський суд є лише «оболонське» пиво», - зазначили у Femen, коментуючи рішення.
Femen та Зеленський: що сталось
- Активістка Femen 25 жовтня оголилася перед президентом Володимиром Зеленським та його дружиною Оленою, коли вони прийшли проголосувати на місцевих виборах.
- Дівчина підняла вгору спідницю, на внутрішній стороні якої було написано "Zexist". Спідньої білизни на ній не було. На активістку швидко зреагували співробітники державної охорони та правоохоронці.
- Поліція склала на активістку адміністративний протокол.
- У Femen журналістам пояснили, що вважають Зеленського "президентом-анекдотником, що дозволяє собі і своїй банді сексистські висловлювання на адресу жінок".
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