Активістку Femen оштрафували за дрібне хуліганство з Зеленським / фото УНИАН (Максим Полищук)

Оболонський райсуд Києва оштрафував активістку Femen, яка в день місцевих виборів 25 жовтня дочекалась на виборчій дільниці президента Володимира Зеленського та задерла перед ним спідницю.

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 Як повідомляє «Страна», посилаючись на коментар Femen, жінку забов’язали сплатити 85 грн штрафу в якості покарання за статтею про дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП).

«Більш безпощадним за Оболонський суд є лише «оболонське» пиво», - зазначили у Femen, коментуючи рішення.

Femen та Зеленський: що сталось

  • Активістка Femen 25 жовтня оголилася перед президентом Володимиром Зеленським та його дружиною Оленою, коли вони прийшли проголосувати на місцевих виборах.
  • Дівчина підняла вгору спідницю, на внутрішній стороні якої було написано "Zexist". Спідньої білизни на ній не було. На активістку швидко зреагували співробітники державної охорони та правоохоронці.
  • Поліція склала на активістку адміністративний протокол.
  • У Femen журналістам пояснили, що вважають Зеленського "президентом-анекдотником, що дозволяє собі і своїй банді сексистські висловлювання на адресу жінок".

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Автор: Дмитро Захаров