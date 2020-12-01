Поява перед президентом без спіднього обійшлась дівчині досить дешево.

Оболонський райсуд Києва оштрафував активістку Femen, яка в день місцевих виборів 25 жовтня дочекалась на виборчій дільниці президента Володимира Зеленського та задерла перед ним спідницю.

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Як повідомляє «Страна», посилаючись на коментар Femen, жінку забов’язали сплатити 85 грн штрафу в якості покарання за статтею про дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП).

«Більш безпощадним за Оболонський суд є лише «оболонське» пиво», - зазначили у Femen, коментуючи рішення.

Femen та Зеленський: що сталось

Активістка Femen 25 жовтня оголилася перед президентом Володимиром Зеленським та його дружиною Оленою, коли вони прийшли проголосувати на місцевих виборах.

Дівчина підняла вгору спідницю, на внутрішній стороні якої було написано "Zexist". Спідньої білизни на ній не було. На активістку швидко зреагували співробітники державної охорони та правоохоронці.

Поліція склала на активістку адміністративний протокол.

У Femen журналістам пояснили, що вважають Зеленського "президентом-анекдотником, що дозволяє собі і своїй банді сексистські висловлювання на адресу жінок".

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Автор: Дмитро Захаров