Він перебуватиме у СІЗО до 13 вересня.

Суд відправив під варту затриманого співробітника Служби безпеки України, який працював на російські спецслужби.

Як повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 вересня без можливості внесення застави.

Нагадується, що слідчі ДБР повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями: ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

Як повідомляв УНІАН, 16 липня під час спецоперації було викрито та затримано зрадника України, який до березня 2022 року очолював одне з регіональних управлінь СБУ.

У межах розслідування кримінального провадження встановлено факти співпраці чинного співробітника СБУ з представниками спецслужб РФ, що підтвердилося і проведеними ДБР експертизами.

Співробітник СБУ також передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, було задокументовано передачу ним інформації, що становить державну таємницю.

Також задокументована безпосередня участь фігуранта у діяльності злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України.

За даними ЗМІ, йдеться про колишнього начальника управління СБУ в Криму Олега Кулініча. Президент Володимир Зеленський відсторонив його від посади у березні 2022 року.

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