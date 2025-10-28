Нардеп каже, що пропозицій щодо покарання за СЗЧ є багато.

У Верховній Раді працюють над арештом майна та рахунків осіб, які уникають служби, самовільно залишаючи військову частину. Про це сказав нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з нацбезпеки і оборони Руслан Горбенко в інтерв'ю "Телеграфу".

Він зазначив, що наразі є близько 300 тисяч кримінальних справ щодо дезертирства і СЗЧ.

"І тут питання до правоохоронців: що вони роблять з цими дезертирами і СЗЧ? Чи повертаються ці люди, в якій кількості? Насправді повертаються і, скоріш за все, кількість тих, хто повернувся [з СЗЧ] перевалила за 50% від усієї кількості кримінальних справ. Це добре. Та для того, щоб в майбутньому такого не було, треба точно впроваджувати законодавчі зміни щодо покарання", - сказав Горбенко.

Нардеп зауважив, що ворог суворо карає - розстрілює тих військових, хто відмовляється виконувати завдання.

"Якщо брати наших військових командирів, то вони мають волю і бажання, щоб… "підбадьорити" трохи тих людей, які зневажають армію і біжать з лав ЗСУ. Які ці ідеї? Арешт рахунків, арешт майна. З правоохоронного комітету пропонували збільшити терміни покарання (наразі, в умовах воєнного стану, за СЗЧ передбачене позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, - УНІАН). Пропозицій дуже багато. Треба сідати з Генштабом і вирішувати, за що будуть голоси, а за що ні. Бо у Раді ж є прихильники "партії СЗЧ", а є прихильники "партії перемоги", але у жодної з цих груп немає більшості", - каже Горбенко.

Самовільне залишення частини - що відомо

Як писав УНІАН, за словами адвоката Геннадія Капралова, фактом самовільного залишення частини вважається відсутність військовослужбовця протягом більше трьох діб. Якщо військовий не з'явився протягом цього часу, то складається рапорт про те, що він відсутній за місцем несення служби, а потім подається командиру.

Як зазначив адвокат, за СЗЧ зараз можуть дати реальний термін, і на практиці такі випадки зустрічалися. Він додав, що під час дії воєнного стану штрафів за СЗЧ немає, оскільки таке правопорушення кваліфікується за частиною 5 статті 407 КК, яка передбачає саме покарання у вигляді позбавлення волі.

Капралов нагадав, що до 30 серпня діяв спрощений механізм повернення до військових частин, завдяки якому деякі військові могли добровільно повернутися із СЗЧ та уникнути покарання. Наразі цей механізм уже не діє.

Тож єдине, що може допомогти уникнути кримінальної відповідальності, - повернення до своєї частини раніше, ніж за три доби після того, як її було покинуто, та надання пояснення командиру.

