Повідомляється, що згодом його відвезли до Рівного.

У Чернівцях працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали священника.

Про це 6 грудня заявили у Чернівецькій єпархії ПЦУ. За їхніми словами, священника Іллю Кузюка схопили, коли він ішов на вечірню службу. Його доправили до будівлі ТЦК, а згодом - у військову частину міста Рівне.

"Отець йшов на вечірню, яку мав відправити. Йшов не в ризі, а у звичайному повсякденному одязі. Його зупинили працівники ТЦК, як потім з’ясувалося з Сокирян, які за 140 кілометрів від Чернівців. Вислухати його, що він священик, має посвідчення, ніхто не хотів. Посадили в автомобіль і повезли, сказали, що буде служити капеланом", - розповів ZAXID.NET священик ПЦУ Роман Грищук.

У Чернівецькому обласному ТЦК сказали, що не мають інформації про цей інцидент, однак зазначали, що регулярно мобілізовують священиків, бо є необхнідність у військових капеланах в військових частинах. Грищук додав, що згодом чоловіка відпустили, оскільки він не проходив навчання на військовій кафедрі.

Затримання на вулиці: останні новини

Восени повідомлялося при низку затримань людей у Львові. В мережі публікували відео, на яких чоловіки у військовій формі силою забирають перехожих.

Нещодавно на Закарпатті працівники ТЦК роздавали повістки у спортивних залах, а також навідалися у оздоровчий центр.

Вас також можуть зацікавити новини: