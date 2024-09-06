За його словами, телемарафон "був, є і буде", бо важливо доносити єдиним голосом те, що відбувається навколо.

Телемарафон "Єдині новини" продовжить своє існування, заявив новопризначений міністр культури Микола Точицький. Про це він сказав на засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, відеозапис якого оприлюднено в інтернет-мережі.

Водночас Точицький зауважив, що, можливо, потрібно знайти нові формати.

"Щодо марафону: він був, є і буде. Просто потрібно шукати форму, щоб була зацікавленість у громадськості. Є велика кількість людей, які його дивляться. І так само дуже важливо: доносити єдиним голосом те, що відбувається навколо",- сказав Точицький.

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Він додав, якщо до телемарафону "Єдиних новин" будуть якісь зауваження, то готовий обговорити це з комітетом. За словами Точицького, конструктивні пропозиції щодо змін його роботи будуть сприйняті позитивно.

Телемарафон "Єдині новини"

Як повідомляв УНІАН, взимку у Київському міжнародному інституті соціології (КМІС), посилаючись на результати проведеного опитування, заявили, що довіра до телемарафону "Єдині новини" продовжує падати. За їх даними, станом на початок лютого 2024 року телепроєкту довіряли 36% українців, не довіряли – 47%.

Як заявляв голова комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин, Національний телемарафон "Єдині новини" можуть скасувати, якщо до кінця поточного року він не змінить формат мовлення і не відновить довіру глядача.

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