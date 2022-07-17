Наразі таких постраждалих транспортували до лікарні у Львові, де їхні стани стабілізують та підготують до подальшої евакуації до Польщі.

Тяжкопоранених внаслідок ракетних ударів у Вінниці евакуюють у Польщу з метою надання подальшої допомоги.

Про це міністерство охорони здоров'я України повідомляє у Facebook.

"Пацієнтам із тяжкими травмами та опіками, які вони отримали внаслідок ракетного удару по центру Вінниці, нададуть медичну допомогу за кордоном", - йдеться у повідомленні.

Наразі таких постраждалих транспортували до Першого територіального медичного об’єднання Львова, де їхні стани стабілізують та підготують до подальшої евакуації до Польщі. Зокрема, у першу чергу йдеться про тих, хто має складні опікові травми.

У міністерстві зазначили, що транспортування пацієнтів здійснюється за програмою медичної евакуації із залученням бригад Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня російські загарбники вдарили по Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх з акваторії Чорного моря.

Внаслідок обстрілу загинули 24 особи, з них 3 дітей, звернулися по медичну допомогу 202 особи, з яких 68 госпіталізовано, у важкому стані - 14 людей та 4 - у критичному.

17 липня двох поранених гелікоптерами доправили в опіковий центр до Львова.

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