У Чернігівській області посадовці незаконно продали державний хлібокомбінат.
Як повідомляє Офіс генпрокурора, повідомлено про підозру колишньому заступнику начальника Головного управління ДФС в Чернігівській області та заступнику начальника управління Фонду державного майна за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу), а приватному оцінювачу за фактом зловживання повноваженнями та службового підроблення (ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу).
За даними слідства, заступник начальника Головного управління ДФС в Чернігівській області з порушенням вимог податкового законодавства наклав податкову заставу та прийняв рішення про реалізацію нерухомого майна «Ніжинського комбінату хлібопродуктів». При цьому це держпідприємство – серед об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації та мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.
Водночас директор приватного товариства – суб’єкт оціночної діяльності склав звіт про оцінку цілісного майнового комплексу державного підприємства, в якому істотно занизив вартість нерухомості, а заступник начальника управління Фонду держмайна видав рецензію про достовірність цієї оцінки.
Читайте такожУ Харкові курсанти вишу Міноборони через інтернет продавали крадене військове майноВ результаті цього 33 будівлі і споруди комбінату загальною площею майже 26 тис. кв м були продані усього за 6,5 млн грн.
Внаслідок незаконної реалізації нерухомого майна державі завдано понад 27 млн грн збитків.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Також зазначається, що у березні 2021 року Господарським судом Чернігівської області задоволено позов Київської міської прокуратури та повернуто державі цілісний майновий комплекс Ніжинського комбінату хлібопродуктів.
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