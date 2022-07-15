Дипломати зазначили, що їздити в Україну "небезпечно" зараз.

Представник Державного департаменту США пояснив повідомлення американського посольства про необхідність негайно покинути Україну після ракетного удару по Вінниці. Дипломати зазначили, що це регулярне повідомлення, тому що безпека громадян США в пріоритеті.

Про це розповів представник Держдепу США у коментарі РБК-Україна.

"Державний департамент США не має вищого пріоритету, ніж безпека громадян США за кордоном. Ми прагнемо надавати громадянам США чітку, своєчасну та вірогідну інформацію про кожну країну світу, щоб вони могли приймати обґрунтовані рішення про поїздки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дипвідомства США повідомляють про необхідність покинути ту чи іншу країну через події та зміни, які відбуваються на місцевому рівні. При цьому рівень безпеки для поїздок для України залишається на четвертому рівні: "Не подорожувати"

"Державний департамент продовжує закликати всіх громадян США негайно покинути Україну, якщо це безпечно, використовуючи будь - який комерційний чи інший приватний наземний транспорт", - пояснили в Держдепі.

Як раніше повідомляв УНІАН, вранці 14 липня російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які потрапили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Всього пошкоджено понад 50 будівель різного призначення і більше 40 автомобілів.

В результаті ракетного удару загинули 23 людини, госпіталізовано 66, триває пошук 39 осіб. За медичною допомогою всього на цей час звернулися 117 осіб.

Після чого посольство США закликало американців терміново покинути територію України, що призвело до панічних настроїв серед українців. Річ у тім, що зі схожим закликом посольство США виступило перед 24 лютого, коли Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: