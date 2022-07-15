Пошкодження отримали понад 50 житлових будинків.

Внаслідок ракетного удару по Вінниці 14 липня отримали пошкодження понад 50 житлових будинків.

Про це повідомив мер міста Сергій Моргунов на своїй сторінці у Facebook.

"Маємо об’єднати зусилля для підтримки постраждалих мешканців громади. Понад 50 житлових будинків зазнали пошкоджень. Доручив відпрацювати алгоритм щодо ремонтів житла. Залучимо всі управлінські компанії", - прокоментував міський голова.

За його словами, для розселення людей підготували близько 200 готельних номерів та одну з міських шкіл.

"Надамо все необхідне для ночівлі, забезпечимо харчування", - додав Моргунов.

Він повідомив, що також ракетним ударом зачепило два трамвайні вагони, один тролейбус та один автобус.

"Разом з тим, транспортники вже полагодили пошкоджені повітряні лінії та контактні мережі, щоб планувати роботи з відновлення руху електротранспорту у цьому районі. Міські служби працюють у екстреному режимі. Одне з завдань - допомога рятувальникам у розбиранні завалів. Надали також додаткову комунальну техніку для евакуації згорілих авто та прибирання території в епіцентрі вибуху", - розповів він.

Моргунов при цьому підкреслив, що можна відновити будівлі, інфраструктуру, але вже ніщо не поверне життя людей, яких вбили раш*сти.

Ракетний удар Росії по Вінниці 14 липня: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 14 липня російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які влучили у будівлю з офісними приміщеннями. На місці "прильотів" виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку.

Відомо, що в результаті ракетного удару загинули 23 людини, госпіталізовано 66, триває пошук 39 людей. За медичною допомогою всього на цей час звернулися 117 людей.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх з підводного човна в акваторії Чорного моря.

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