Прокуратура вважає вирок надто м'яким і буде його оскаржувати.

У Дніпрі до 8 років позбавлення волі засуджено жінку, яка зробила смертельну ін’єкцію своєму півторарічному сину.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора. Суд визнав винною місцеву мешканку за фактом умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу). Її засуджено до 8 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у вересні 2021 року 39-річна жінка, будучи фармацевтом з медичною освітою, зробила ін’єкцію своєму півторарічному сину з сильнодіючим кардіостимулюючим лікарським засобом, забороненим до вільного продажу.

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У стані клінічної смерті хлопчика було госпіталізовано до обласної дитячої лікарні, але дитина померла в реанімаційному відділенні від гострого отруєння препаратом.

У Офісі генпрокурора зазначили, що місцева прокуратура оскаржуватиме вирок суду. "Наразі готується апеляційна скарга на м’якість призначеного покарання. В апеляційній інстанції прокуратура наполягатиме на призначенні їй більш суворого покарання", - йдеться в повідомленні.

Інцидент зі смертельним уколом дитині у Дніпрі

Восени 2021 року у Дніпрі сталася трагедія: жінка вирішила скоїти самогубство та вбити свого маленького сина. 39-річна матір зробила собі та дитині смертельний укол. Внаслідок цього хлопчик помер, а вона вижила. "Бабуся першою прийшла до квартири та побачила доньку з онуком без свідомості. Також літня жінка виявила залишки медикаментів та передсмертну записку. Вона одразу викликала швидку й намагалася реанімувати дитину", - повідомили тоді у поліції.

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