За вказівкою настоятеля монастиря Павла він перешкоджав веденню стріму журналістом, штовхався, а потім вихопив з його рук мобільний телефон і відмовився його віддавати.

Ченець монастиря в Києво-Печерській лаврі напав на журналіста "Магнолія-TВ" під час ведення стріму з ліквідації пожежі у художніх майстернях на території лаври.

Відповідне відео розмістила на Facebook-сторінці журналістка "Магнолія-TВ" Анастасія Березій.

Знімальна група телекомпанії приїхала на зйомку ліквідації пожежі на території лаври. До журналістів підійшла група ченців разом зі своїм настоятелем Павлом і почала вимагати припинити зйомку.

При цьому настоятель Павло дав вказівку одному з ченців забрати телефон у журналіста Олександра Терещенка.

Чоловік у рясі, який пізніше назвався отцем Арсенієм, вихопив з рук репортера мобільний і поклав собі до кишені. Ченці також намагалися заборонити зйомку цього інциденту оператору цього телеканалу Юрію Михайлюку, вимагали стерти відео з камери оператора і телефона журналіста.

При цьому настоятель монастиря Павло (Павло Лебідь - УНІАН) як керівник ченців заборонив своєму підлеглому віддавати майно журналісту: "Не віддавай нічого", - і казав, що знімальна група не має права знімати, бо її не запрошували, та закликав "отця Арсенія" "дати по голові" репортеру.

Після суперечок і вмовлянь телефон врешті повернули репортеру.

Довідка УНІАН. Такі дії представників церкви є перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів. За це передбачена кримінальна відповідальність (стаття 171 ККУ).

Зокрема, незаконне вилучення зібраних, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку із своєю професійною діяльністю, і будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності - карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років.

Пожежа у Києво-Печерській лаврі

На території Києво-Печерської Лаври сьогодні, 4 листопада, сталася пожежа в будівлі де розташована майстерня з розпису ікон.

Згодом в управлінні ДСНС м. Києва повідомили, що о 14:37 пожежу було локалізовано на площі 100 кв. м, та о 14:45 - ліквідували.

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Автор: Дмитро Хилюк